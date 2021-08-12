Участникам «Крымской платформы» уже угрожают: обещают болезненные последствия

Георгий Мурадов о Крымской платформе»

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Российская Федерация уже начала угрожать тем, кто примет участие в «Крымской платформе», которую организовывает Украина.

Так называемый «вице-премьер крымского правительства», «постпред Крыма» при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников этой платформы ждет ряд болезненных последствий, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Он сказал, что «Крымская платформа» — это не только провокация со стороны Украины, и ее участники могут попасть в число недружественных для России.

«Нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды. Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран», — заявил Мурадов.

Он добавил, что участников «Крымской платформы» могут ждать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

Ранее мы сообщали, что в парламенте Латвии создали группу поддержки «Крымской платформы».