Общество

В «ДНР» раскрыли правду о новом «гумконвое» из России

Сообщают о различных медицинских средствах

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Сегодня утром, 12 августа, в «ДНР» прибыл очередной так называемый «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Местные паблики рассказали, что именно отправили из России в ОРДО.

Отмечается, что разгрузка груза осуществляется на складе базы специального медицинского снабжения «министерства здравоохранения ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В так называемом местном «минздраве» сообщили, что в «республику» из России отправили лекарственные препараты.

Речь идет о: медицинские иммунобиологические препараты (вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи и пневмококковых инфекций); лекарственные средства для лечения онкологических и гематологических заболеваний; седативные и нейротропные лекарственные средства; лекарственные средства для лечения заболеваний эндокринной системы сахарного и несахарного диабета; антибактериальные и противомикробные лекарственные препараты; лекарственные средства для лечения рассеянного склероза.

Таким образом, Россия не отправила в очередной раз вакцину и средства борьбы с коронавирусной инфекцией в ОДО.

Ранее в «ДНР» сообщили о повышении зарплат.

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