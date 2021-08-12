Протасевич причастен к убийствам на Донбассе: в ОРДЛО «нашли доказательства»

Полученные от Протасевича «признательные показания» якобы позволили «значительно продвинуться в расследовании ранее возбужденного уголовного дела»

Время чтения: 34 Секунд

В «генеральной прокуратуре ЛНР» заявили, что у них имеются неопровержимые доказательства причастности гражданина РБ Романа Протасевича к преступлениям против мирных жителей оккупированного Донбасса. Об этом сообщила «официальный представитель генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, передает УРА-Информ.

«В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности указанной группировки, зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны», — отметила она.

Помимо этого, она подчеркнула, что полученные от Протасевича признательные показания якобы дали возможность «значительно продвинуться в расследовании ранее возбужденного уголовного дела».

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что на территории «ДНР» ситуация с коронавирусной инфекцией якобы полностью контролируема благодаря помощи РФ.