Политика

«Нет смысла ждать, что Россия уйдет с оккупированных территорий», — эксперт об уходе Путина

Вряд ли следующим лидером РФ станет человек либеральных взглядов

Время чтения: 38 Секунд

Уход Путина с поста главы РФ не сможет кардинально изменить ситуацию с Крымом и оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом политический обозреватель Павел Казарин написал в своей колонке для Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Следующим лидером РФ, по мнению Казарина, вряд ли станет человек либеральных взглядов.

«Нет смысла ждать, что Россия уйдет с оккупированных территорий. Разговоры о духовных скрепах и „одном народе“ никуда не денутся. Имперский вирус слишком силен и без боя свое место никому не уступит. А потому надежды многих украинцев на то, что уход Путина сам по себе решит проблемы нашей страны, не имеют ничего общего с реальностью», — отмечает политический обозреватель.

Ранее сообщалось, что все больше жителей ОРДО недовольны ситуацией в регионе. Многие из них рассматривают реальные возможности покинуть «ДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Зеленского пригласили в Крым, но есть условие

В Крыму Зеленскому предложили поесть рапанов и насладиться крымским вином

Я наблюдаю за Соловьевым, как в зоопарке наблюдают за животными — Гордон

Украинец о пропагандисте

В России заявили, что не бросят Донецк и Луганск

Мария Захарова выступила с заявлением

Зеленский прибыл в Донецкую область: там состоится заседание СНБО

Будет рассмотрено восемь вопросов

Первая леди США Джилл Байден поранилась на пляже: она прошла медицинскую процедуру

С Джилл Байден все хорошо

Опасно недооценивать «Крымскую платформу», — эксперт

Действия властей Украины «осмысленные и долгоиграющие»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap