«Нет смысла ждать, что Россия уйдет с оккупированных территорий», — эксперт об уходе Путина

Вряд ли следующим лидером РФ станет человек либеральных взглядов

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Уход Путина с поста главы РФ не сможет кардинально изменить ситуацию с Крымом и оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом политический обозреватель Павел Казарин написал в своей колонке для Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Следующим лидером РФ, по мнению Казарина, вряд ли станет человек либеральных взглядов.

«Нет смысла ждать, что Россия уйдет с оккупированных территорий. Разговоры о духовных скрепах и „одном народе“ никуда не денутся. Имперский вирус слишком силен и без боя свое место никому не уступит. А потому надежды многих украинцев на то, что уход Путина сам по себе решит проблемы нашей страны, не имеют ничего общего с реальностью», — отмечает политический обозреватель.

Ранее сообщалось, что все больше жителей ОРДО недовольны ситуацией в регионе. Многие из них рассматривают реальные возможности покинуть «ДНР».