Технологии

Китайские хакеры впервые атаковали Россию

APT31 атаковала компьютерные системы в первой половине 2021 года

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Это беспрецедентное событие означает, что правительство Китая, контролирующее хакеров, впервые санкционировало атаку на системы союзника.

По данным международной компании по кибербезопасности The Positive Technologies, группа китайских хакеров, известная как APT31, атаковала компьютерные системы в первой половине 2021 года, в том числе в США, Канады, Монголии, а также России и Беларуси.

Хакеры использовали метод фишинга — они отправляли электронные письма, содержащие скрытое программное обеспечение для взлома, правительственным и финансовым учреждениям в этих странах, пишет УРА-Информ.

APT31 — это группа хакеров, возможно, контролируемая китайской мафией. Однако, как и многие преступные организации в этой стране, APT31 сотрудничает с китайскими секретными службами, и помимо обычных атак с целью кражи денег или данных для продажи на черном рынке, APT31 также выполняет атаки по заказу китайской разведки или военных.

Ранее мы сообщали, что Facebook остановил иранскую хакерскую группу.

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