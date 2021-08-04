Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, могут посадить на 15 лет

Полиция уже занимается расследованием этого дела
Задержанный сотрудниками правоохранительных органов мужчина, который угрожал взорвать Кабмин, может быть осужден до 15 лет лишения свободы. Правоохранители откроют уголовное производство по четырем статьям. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.
«Уголовное производство будет открыто по 4 статья. Одна из них самая тяжелая — 147 УКУ (захват заложников) — до 15 лет», — отметил он.
Задержанный ранее мужчина, как подтвердил Клименко, оказался участником Антитеррористической операции на оккупированном востоке Украины.
Ранее сообщалось, что нестандартная ситуация произошла сегодня, четвертого августа, в Кабинете министров Украины. Неизвестный мужчина с гранатой зашел в здание Правительства и угрожает ее подорвать.