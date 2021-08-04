Происшествия

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, могут посадить на 15 лет

Полиция уже занимается расследованием этого дела

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Задержанный сотрудниками правоохранительных органов мужчина, который угрожал взорвать Кабмин, может быть осужден до 15 лет лишения свободы. Правоохранители откроют уголовное производство по четырем статьям. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

«Уголовное производство будет открыто по 4 статья. Одна из них самая тяжелая — 147 УКУ (захват заложников) — до 15 лет», — отметил он.

Задержанный ранее мужчина, как подтвердил Клименко, оказался участником Антитеррористической операции на оккупированном востоке Украины.

Ранее сообщалось, что нестандартная ситуация произошла сегодня, четвертого августа, в Кабинете министров Украины. Неизвестный мужчина с гранатой зашел в здание Правительства и угрожает ее подорвать.

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