Нужно валить — все больше жителей ОРДО хотят покинуть «ДНР»

К такому решению подталкивают проблемы с выездом из ОРДО

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Все больше жителей ОРДО недовольны ситуацией в регионе. Многие из них рассматривают реальные возможности покинуть «ДНР».

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что к такому решению их подталкивают проблемы с выездом из ОРДО, так как даже пределы «республики» на время покинуть очень тяжело, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Я тоже после этого думаю, куда и как уехать и не возвращаться», — написала местная жительница после информации о проблемах с тем, чтобы выехать из ОРДО.

Местные жители отмечают, что думают о переезде уже несколько месяцев. Многие действительно выезжают, если находится такая возможность.

«3 месяца эта мысль меня не покидает», — пишут комментаторы.

«Я тоже очень долго думала, вот пришло время, решились», — добавил другой автор.

Некоторые отмечают, что такие действия местных «властей» специально направлены на то, чтобы уменьшить количество людей в «ДНР».

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