Общество

Нужно валить — все больше жителей ОРДО хотят покинуть «ДНР»

К такому решению подталкивают проблемы с выездом из ОРДО

Время чтения: 44 Секунд

Все больше жителей ОРДО недовольны ситуацией в регионе. Многие из них рассматривают реальные возможности покинуть «ДНР».

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что к такому решению их подталкивают проблемы с выездом из ОРДО, так как даже пределы «республики» на время покинуть очень тяжело, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Я тоже после этого думаю, куда и как уехать и не возвращаться», — написала местная жительница после информации о проблемах с тем, чтобы выехать из ОРДО.

Местные жители отмечают, что думают о переезде уже несколько месяцев. Многие действительно выезжают, если находится такая возможность.

«3 месяца эта мысль меня не покидает», — пишут комментаторы.

«Я тоже очень долго думала, вот пришло время, решились», — добавил другой автор.

Некоторые отмечают, что такие действия местных «властей» специально направлены на то, чтобы уменьшить количество людей в «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в России заявили, что не бросят Донецк и Луганск.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

«На Успенке треш!»: жители ОРДЛО жалуются на работу российских пограничников

Члены НВФ пропускают транспортные средства довольно быстро

«Мы их закидали гранатами»: представитель НВФ рассказал, как убивали украинских военных

Представитель НВФ не говорит, от куда у них было оружие

В ОРДЛО недовольны российской вакциной: ожидали другого

Местные жители надеялись на другую вакцину

Сразу несколько стран аннулируют контракты по российской вакцине — политолог

Дмитрий Некрасов о ситуации со Спутником

Украина готовится к новому локдауну: что известно

Александр Качура после ситуации

Инфекции у привитых от ковида: новые результаты исследований

Интересные данные итальянских ученых

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap