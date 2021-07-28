Политика

Байден предупредил Россию – это может привести к настоящей войне

Россия в очередной раз пытается повлиять на результаты выборов в США

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Президент США Джо Байден со ссылкой на сообщения разведки заявил, что Россия в очередной раз пытается повлиять на результаты выборов в США, на этот раз в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года. Он также предупредил, что кибератаки могут привести к «настоящей войне».

Во время встречи с представителями спецслужб во вторник Джо Байден сослался на ежедневный отчет, подготовленный службами для его администрации. В документе, подготовленном 27 июля, говорится, что Россия в очередной раз пытается повлиять на результаты выборов в США — на этот раз в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года, пишет УРА-Информ.

По данным разведки, русские уже распространяют дезинформацию о выборах в США в следующем году. «Это грубейшее нарушение нашего суверенитета», — сказал Байден в получасовой речи в офисе директора национальной разведки (ODNI).

В августе прошлого года комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что «вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году было явно направлено на поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа».

Ранее Байден не будет представлять США на саммите «Крымской платформы».

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