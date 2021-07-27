Политика

Байден не будет представлять США на саммите «Крымской платформы»: названы причины

Глава Белого дома пока что не сможет принять участие в саммите

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По сообщению члена «Крымской платформы» Мустафы Джемилева, представлять США на инициативном саммите «Крымской платформы» будет министр транспорта США Питер Буттиджедж. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление чиновника.

«Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он достаточно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж», — отметил Джемилев.

Глава Белого дома пока что не сможет принять участие в саммите.

«Я встречался с Куртом Волкером и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — отметил Джемилев.

Ранее сообщалось, что «военкор» и боевик Геннадий Дубовой сообщил свое мнение о фильме «Ополченочка». 

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