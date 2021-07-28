Общество

Кабмин изменил правила возвращения в Украину: что нужно знать

Они начнут действовать через неделю

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В Кабинете министров приняли решение изменить правила пересечения границы. Такое решение приняли из-за возможной угрозы распространения варианта Дельта коронавирусной инфекции.

Новые правила вступят в действие через неделю. Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

Так украинские граждане смогут вернутся домой могут беспрепятственно при условии наличия одного из двух документов: документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19 вакцинами, которые ВОЗ позволила использовать в чрезвычайных ситуациях, или же справкой 063-О о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19.

В тоже время если украинцы не прошли вакцинацию, то нужно будет установить приложение «Вдома» и пойти на самоизоляцию спустя 72 часа после прибытия. Однако можно сдать в Украине ПЛР-тест на ковид и если он окажется негативным, тогда не самоизоляции сидеть не придется.

В тоже время для всех людей, которые прибыли из России или Индии, независимо от гражданства, и находились на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила самоизоляции. В частности, для них будет установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Ранее Кабмин принял решение оставить прежние тарифы на электричество в августе.

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