Жители ОРДО заявили, что никогда не простят Пушилина: стало известно, за что

Местные жители отмечают, что им приходится унижаться, чтобы получить разрешение на выезд из «ДНР»

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Жители ОРДО в социальных сетях продолжают возмущаться закрытым КПВВ с Украиной. Они рассказывают все горести, которые им принесло так называемое «руководство «ДНР».

Многие отмечают, что просто не простят местным «чиновникам», которые продолжают создавать сложности для жителей ОРДО. Некоторые отмечают, что в результате закрытие КПВВ на линии разграничения многие люди оказались отрезанными от своих родны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Не прощу инфаркт мужа, который он получил, проехав 1300 км, вместо 38, к саду, который он посадил и выращивал 25 лет!» — написала дончанка.

Местные жители отмечают, что им приходится унижаться, чтобы получить разрешение на выезд из «ДНР».

«Не прощу унижений в „штабе“, когда молодой недоросль, ответил, что он не видит оснований выпустить, по причине, что мы вернемся, заявив, что путь через РФ, открыт для тех, кому за 70! ГАДКО!» — возмущены комментаторы.

«Не прощу никогда! Смерть стариков, оказавшихся на оккупированной территории без помощи детей, — не прощу!»- отмечают местные жители.

Ранее мы сообщали, что на КПВВ будут требовать тестирование на COVID-19.