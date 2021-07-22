Общество

На КПВВ будут требовать тестирование на COVID-19

На данный момент условия выезда граждан с оккупированных Россией территорий Украины не предусматривают проведения экспресс-тестирования

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На КПВВ между Украиной и оккупированными территориями предлагается восстановить контроль за наличием отрицательного результата тестирования на COVID-19 из-за угрозы нового штамма пневмонии. Об этом заявила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УРА-информ.

«Существует повышенный риск распространения на территории Украины (в первую очередь, на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей) COVID-19, вызванной новым штаммом Дельта», — отметила она.

На данный момент условия выезда граждан с оккупированных Россией территорий Украины не предусматривают проведения экспресс-тестирования.

Ранее сообщалось, что после того, как в Украине были зафиксированы первые случаи варианта Дельта коронавируса сегодня появилась информация о том, что только в Киеве подтвердили шесть новых случаев заболеваемости этим штаммов коронавируса.

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