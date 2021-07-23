Общество

В Италии городок на Сицилии продает 20 домов за 2 евро

Цену подняли в два разы

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Власти городка Самбука на Сицилии выставили на продажу еще 20 домов по символической цене в 2 евро. Это второй взнос в рамках инициативы, когда два года назад было предложено 16 домов за 1 евро. Было подано 77 000 заявок со всего мира. Успех предыдущей инициативы побудил местную администрацию провести вторую такую ​​продажу.

В 2016 году Самбука-ди-Сицилия была названа самым красивым городом Италии на конкурсе, ежегодно проводимом телеканалом RAI TV. Город с 6000 жителей, расположенный недалеко от Агридженто, был основан арабами в IX веке вскоре после их прибытия на Сицилию. Его первоначальное название было Забут от имени эмира, построившего здесь замок, пишет УРА-Информ.

Два года назад город стал известен многим, когда администрация коммуны начала продавать заброшенные дома, нуждающиеся в ремонте, за 1 евро. Цель этой акции — оживить заброшенный город, снова наполниться жизнью и привлечь туристов.

Многие жители покинули его после землетрясения 1960-х годов. Интерес к продаже превзошел ожидания местных властей. В четверг они сообщили о следующем взносе по этой инициативе, и в объявлении объявили цену дома вдвое выше. Информация была отправлена ​​77 тысячам человек, которые ранее не смогли купить дом.

Ранее мы сообщали, что в Италии будут изготавливать вакцину Спутник V.

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