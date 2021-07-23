В «Донецком море» лучше не купаться: предупреждение

В водоеме может быть хотерный эмбрион

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Жителям Донецка не рекомендуют купаться в «Донецком море». Отмечается, что по последним анализам воды там есть не только вредные для здоровья вещества.

Жители города пишут в сети, публикуя фото соответствующих листовок, о том что в «Донецком море» может быть хотерный эмбрион, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители негативно реагируют на такие новости. Они отмечают, что местным жителям теперь вообще нет где отдыхать.

«Откройте БП с Украиной -падлы!!! Детишек на море вывезти, оздоровить. Вы что творите, нелюди…» — гневно пишет местный житель.

«У нас все водоемы не проходят по нормам загрязнения» — заявляет жительница ОРДО.

Некоторые считают, что такие показатели воды из-за того, что в «Донецкое море» сливают нефтепродукты.

«Лучше бы написали где можно! Такие водоемы есть вообще?» — спрашивает местная жительница.

«Неужели не видно какая грязная вода!!! Я все понимаю лето, жара, но купаться в болоте это слишком. Не хватало еще лечиться от всякой нечисти» — отмечает местная жительница.

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