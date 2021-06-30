Путин сделал громкое заявление: США и Великобритания не победят в третьей мировой войне

Путин высказался о конфликте

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы во время очередной прямой линии. Он сделал весьма громкое заявление.

Лидер Кремля заявил, что ни Великобритания, ни США не сумели бы победить третьей мировой войне, если бы она началась. Так российский президент отреагировал на вопрос об инциденте с британским эсминцем, который 23 июня приблизился к Крыму и вызвал переполох у пограничников РФ. По версии россиян они обстреляли корабль, но британцы этого не подтверждают, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Свою очередь Путин заявил, что британцы действовали «в сговоре» с США, а во-вторых, он заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль британцев, Третья мировая война не началась бы, потому обе эти страны понимают, что им ее не выиграть.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны… Не думаю, что и мы бы порадовались (такой войне), но мы хотя бы знаем, за что мы боремся», — сказал Путин.

Ранее источник раскрыл первое требование Путина к Байдену по Украине.