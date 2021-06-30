«ДНР» и «ЛНР» объединять нецелесообразно, — Пушилин

«Власти» захваченных НВФ территорий все еще не намерены объединяться

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Так называемые «власти» оккупированных украинских территорий все еще не намерены объединяться. Об этом сообщил «глава» «ДНР» Денис Пушилин в соцсетях, передает УРА-Информ.

«Этот вопрос время от времени поднимается, но, учитывая Минские соглашения и сегодняшнюю ситуацию, мы можем нанести себе определенный ущерб. В переговорном процессе, как минимум», — отметил Пушилин.

При этом, Пушилин не сказал ничего прямо об интеграции с Российской Федерацией. Также он намекнул, что лучше жить в большой стране.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила во вторник, что правительство страны обратилось к российским властям с просьбой возместить деньги, уже уплаченные за вакцины Спутник V против коронавируса, которые не были доставлены в Гватемалу.