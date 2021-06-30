Российский комментатор поздравил сборную Украины

Уткин ранее уже поддержал украинскую сборную в конфликте с российскими чиновниками

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Российский журналист, а также комментатор Василий Уткин восхитился игрой сборной Украины по футболу. Он пожелал спортсменам победы над Англией. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время менее чем 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты» — отметил комментатор.

Также журналист добавил: «Как же я мог забыть… Слава Украине!».

Стоит отметить, что Уткин ранее уже поддержал украинскую сборную в конфликте с российскими чиновниками из-за надписи на форме «Слава Украине! Героям слава!».

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с выходом в четвертьфинал Евро-2020.