Политика

Источник раскрыл первое требование Путина к Байдену по Украине: что стало известно

Стало известно первое условное кулуарное требование России к США после Женевской встречи

Время чтения: 48 Секунд

Стали известны первые требования президента Российской Федерации Владимира Путина к президенту США Джо Байдену по Украине. Источник раскрыл некоторые детали.

Источник сообщает, что сейчас в определенных кругах стало известно первое условное кулуарное требование России к США после Женевской встречи, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник инсайдит, что Кремль поставил условие к американцам продавить Киев на начало прямого диалога с «ЛДНР». Также россияне не против возобновления спецпредставителя США по Донбассу, с которым будут вести кулуарные торги, как это было ранее, когда от РФ был Сурков, а от США Волкер.  Номинально (ситуативно, но не официально) им уже стала Зам. Госсекретаря Виктория Нуланд, так как она курирует весь украинский кейс», — пишет паблик.

Источник дополняет, что пока американцы не сильно хотят впутываться в этот кейс официально и открыто, держат паузу и взвешивают риски. Если стороны не договорятся, что США отдадут ситуацию на решение Германии и Франции.

Ранее мы сообщали о планах Владимира Зеленского в Берлине и Вашингтоне.

Счастлив
Счастлив
33 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
67 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Россияне Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит — Пискун

Святослав Пискун о Крыме

Зеленский принял решение по Разумкову: что ждет спикера ВР

Разумков останется спикером Парламента

Украина продолжит поддерживать белорусов, — Кулеба

Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов

Планы Зеленского в Берлине и Вашингтоне: газ и Донбасс

Президент Украины отправится к Меркель и Байдену

Зеленский рассказал о возможной постройке стены на Донбассе: но будет решать не он

Глава государства о плане Б на Донбассе

«Путин играет вдолгую», — Климкин

Стратегия РФ по паспортизации рассчитана на всю Украину

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap