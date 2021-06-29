Источник раскрыл первое требование Путина к Байдену по Украине: что стало известно

Стало известно первое условное кулуарное требование России к США после Женевской встречи

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Стали известны первые требования президента Российской Федерации Владимира Путина к президенту США Джо Байдену по Украине. Источник раскрыл некоторые детали.

Источник сообщает, что сейчас в определенных кругах стало известно первое условное кулуарное требование России к США после Женевской встречи, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник инсайдит, что Кремль поставил условие к американцам продавить Киев на начало прямого диалога с «ЛДНР». Также россияне не против возобновления спецпредставителя США по Донбассу, с которым будут вести кулуарные торги, как это было ранее, когда от РФ был Сурков, а от США Волкер. Номинально (ситуативно, но не официально) им уже стала Зам. Госсекретаря Виктория Нуланд, так как она курирует весь украинский кейс», — пишет паблик.

Источник дополняет, что пока американцы не сильно хотят впутываться в этот кейс официально и открыто, держат паузу и взвешивают риски. Если стороны не договорятся, что США отдадут ситуацию на решение Германии и Франции.

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