Еще один вопрос на повестке дня встречи Байден — Путин

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НАТО в своем официальном заявлении сообщил, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Такая формулировка появилась впервые с 2008 года.

Однако, похоже, что многое в этом вопросе будет зависеть от встречи президента США Джо Байдена с лидером Кремля Владимиром Путиным. Источник указывает, что если Путин и Байден смогут хоть частично договорится по украинскому кейсу, то ПДЧ для Украины зависнет, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Нам конечно снова нарежут задач и скажут следуйте реформам, но в реальности никто, ничего давать нам не будет. Сейчас от партнёров мы в очередной раз получили размытый сигнал, который звучит так: «Украина станет членом НАТО, и при этом ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса». Расшифровать это можно так: Украина станет Великой, и реформы будут неотъемлемой частью этого процесса», — пишет паблик.

Ранее украинский посол заявил о возможности членства РФ в НАТО и ЕС.