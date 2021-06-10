Европейские партнеры предали Украину: что произошло

Странный шаг от Франции и Германии

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Украина продолжает надеяться на своих европейских партнеров, однако похоже, что они заинтересованы в первую очередь в своих интересах, а не думают об Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия мола бы более активно помогать Украине, в том числе предоставляя оружие. Немцы в свою очередь заявляют о том, что поставка оружия может негативно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Теперь же источник сообщает, что сразу две страны, которые заявляют, что являются партнерами Украины, фактически предали нашу страну. Франция и Германия отказались принимать любое участие в Крымской платформе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Источник в ОП рассказал, что Франция и Германия отказались принимать любое участие в Крымской платформе, наши европейские союзники передали Главе Офиса Президента, что кроме Нормандского формата не рассматривают других альтернатив», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что Латвия не против принять участие в Крымской платформе.