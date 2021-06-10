Препараты для борьбы с Covid-19: ученые обнаружили десяток вариантов

Ученые ищут варианты борьбы с ковидом

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Учеными из многих центров мира изучено около 12 тысяч. различные препараты для поиска лекарств, которые борются с SARS-CoV2. Они обнаружили, что их как минимум дюжина. Некоторые из них можно использовать вместе, что еще больше повысит их производительность.

За проект отвечали ученые из Калифорнийского исследовательского института Scripps Research. Всего 12 тысяч. различные препараты, описанные в базе данных ReFRAME, созданной в 2018 году в сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс с целью быстрого поиска методов лечения, устойчивых к современным методам лечения, пишет УРА-Информ.

Эксперименты впервые выявили 90 веществ, которые ингибируют размножение SARS-CoV2 по крайней мере в одном типе клеток. В этой группе 13 соединений продемонстрировали высокий потенциал для использования в лечении Covid-19 благодаря их эффективности и механизму действия, влиянию на многие типы клеток и безопасности. Четыре препарата — галофантрин, нелфинавир, симепревир и манидипин могут работать вместе с ремдисивиром, уже используемым для лечения Covid-19.

— Некоторые из наиболее эффективных противовирусных стратегий используют «коктейли», в которых пациент получает различные препараты для борьбы с инфекцией, как, например, в случае лечения ВИЧ-инфекции, — подчеркивает соавтор исследования проф. Томас Роджерс.

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