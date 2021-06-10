Политика

Пока даже нет никаких намеков на то, что Путин уходит — эксперт

Дмитрий Гудков о преемнике Путина

Время чтения: 45 Секунд

Сейчас президент России Владимир Путин не ищет себе преемника, так как не намерен отдавать власть. Такое заявление сделал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Экс-депутат Госдумы РФ поделился своим мнением о том, что якобы президент Путин нашел или ищет себе преемника. Гудков считает, что на данный момент лидер Кремля не намерен покидать свой пост и хочет и дальше оставаться в политике, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«Пока даже не вижу движения в эту сторону. Пока наиболее вероятный сценарий, который обсуждается – это транзит от Путина к Путину. Пока даже нет никаких намеков на то, что Путин уходит», — сказал Дмитрий Гудков.

Он добавил, что не только окружение Путина не знает, что будет дальше, но и сам Путин не знает, какое решение он примет в 2023 году. Вполне вероятно, что у президента РФ есть несколько вариантов развития событий.

Ранее мы сообщали, что Путин боится выступления в НАТО Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Путина поймали на лжи об Украине: что сказал лидер Кремля

Все из-за слов о НАТО

Путин боится этого шага от Украины: президент РФ признался, что не хочет этого

Лидер Кремля высказался об Украине

Байден: мы не ищем конфликта с Россией

Американский президент прибыл в Великобританию

Новый главный конкурент для Зеленского: эксперт рассказал, кто может выйти во второй тур выборов

Юлия Тимошенко набирает обороты

Это последний шанс для Украины избежать нападения РФ — Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета о встрече Байден – Путин.

«Вдохновляюсь этим героизмом»: Зеленский снова побывал на передовой

Он поделился впечатлениями от поездки на передовую

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap