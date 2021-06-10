Пока даже нет никаких намеков на то, что Путин уходит — эксперт

Дмитрий Гудков о преемнике Путина

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Сейчас президент России Владимир Путин не ищет себе преемника, так как не намерен отдавать власть. Такое заявление сделал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Экс-депутат Госдумы РФ поделился своим мнением о том, что якобы президент Путин нашел или ищет себе преемника. Гудков считает, что на данный момент лидер Кремля не намерен покидать свой пост и хочет и дальше оставаться в политике, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«Пока даже не вижу движения в эту сторону. Пока наиболее вероятный сценарий, который обсуждается – это транзит от Путина к Путину. Пока даже нет никаких намеков на то, что Путин уходит», — сказал Дмитрий Гудков.

Он добавил, что не только окружение Путина не знает, что будет дальше, но и сам Путин не знает, какое решение он примет в 2023 году. Вполне вероятно, что у президента РФ есть несколько вариантов развития событий.

Ранее мы сообщали, что Путин боится выступления в НАТО Украины.