Политика

Зеленский рассказал, вернется ли Яценюк, Тимошенко или Гройсман к власти

Зеленский о старых политиках

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В последние месяцы различные эксперты и СМИ говорят о том, что различные политики, такие как экс-премьер министр Арсений Яценюк, бывшая глава Кабмина Юлия Тимошенко и бывший премьер Владимир Гройсман могут вернуться в большую политику, а именно получить важную должность.

Вопрос о возможном возвращении этих политикой к власти поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его конференции, пишет УРА-Информ.

Президент Украины заявил, что такие опытные политики, которые уже имели возможность себя показать у власти, при его президентстве не вернутся к власти. Он отметил, что Яценюк, Тимошенко и Гройсман не войдут в его команду.

Напомним, что сегодня, 20 мая, президент Украины проводит пресс-конференцию по поводу второго года в должности главы государства.

Ранее президент Украины рассказал, как Украина будет праздновать свое 30-летие, Зеленский несколько важных моментов.

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