Технологии

Хакерская группа DarkSide заработала 90 миллионов в криптовалютах

DarkSide неплохо заработали

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Считается, что банда хакеров, разрабатывающих программы-вымогатели, заработала 90 миллионов долларов. Члены DarkSide должны были получать большую часть платежей в биткоинах.

DarkSide — это группа хакеров, разрабатывающих программы-вымогатели. Эти хакеры, скорее всего, стояли за недавней атакой на американскую компанию Colonial Pipelnine. В результате инцидента компания была вынуждена закрыть свой магистральный трубопровод, поставляя почти половину всего топлива на восточное побережье США. Последняя информация показывает, что Colonial Pipeline заплатила DarkSide более 5 миллионов долларов в качестве выкупа, пишет УРА-Инфрм.

В новом отчете Elliptic указаны все биткоин-кошельки, принадлежащие хакерам — для исследования использовались анализ платформы блокчейн и метод OSINT.

Колониальный трубопровод не был ни первой, ни последней целью группы. В общей сложности DarkSide могла заработать около 90 миллионов долларов от своей деятельности. Деятельность группы должна была быть прекращена 13 мая этого года.

Блокчейн можно привязать к конкретным пользователям. Однако неизвестно, будут ли окончательно идентифицированы хакеры из DarkSide.

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