Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать 30-летие

Снова будет военный парад в Киеве

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Стало известно, как Украина будет праздновать свое 30-летие. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своей сегодняшней пресс-конференции.

Президент Украины заявил, что 24 августа в Киеве пройдет военный парад, который также будет проходить и на воде. Также глава государства к 30-летию показал символ этого дня — цветок, который показывает, «наша страна состоит из множества образов, как из лепестков», и что мы как страна «точно расцветем», пишет УРА-Информ.

Глава государства отметил, что праздновать 30-летие будут три дня. 23 августа пройдет первый саммит «Крымской платформы», на который пригласили представителей примерно 30 стран. В День флага 23 августа во всех регионах Украины поднимут большие флаги. В этот же день пройдет концерт в киевском Оперном театре.

В тоже время президент добавил, что 22 августа выдающихся украинцев отметят новым почетным знаком «Национальная легенда», у которого есть аналоги в западных странах.

Прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского можно увидеть здесь.