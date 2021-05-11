В СБУ заявили, что Медведчук отправил в Россию данные о личном составе и подготовке ВСУ

Информация, которую отправил Виктор Медведчук, предназначалась для спецслужб Российской Федерации

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Лидер ОПЗЖ и политик с пророссийской позицией Виктор Медведчук направлял заместителю главы Администрации Российской Федерации Дмитрию Козаку секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в ходе своей пресс-конференции, передает УРА-Информ.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года, господин Медведчук направил Козаку (в 2020 году Козак был заместителем главы правительства РФ, — DonPress), который тогда пребывал в России и, скорее всего, пребывает там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины. О его личном составе и боевой подготовке. Такой себе подарок для спецслужб России», — сообщил Баканов.

Информация, которую отправил Виктор Медведчук, предназначалась для спецслужб Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ должны были вручить подозрение нардепу с пророссийской позицией Виктору Медведчуку о государственной измене еще 9 мая.