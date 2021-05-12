Очередная проверка из Москвы в «ЛДНР»: проверяющие остались недовольны

Кураторы нашли очередные недоработки

Время чтения: 51 Секунд

В так называемые «ЛНР» и «ДНР» весьма часто приезжают проверяющие из Москвы. Очередная проверка «республик» произошла несколько дней назад.

Так очередные проверяющие из Москвы недовольны сложившимся положением дел в «республиках». Весьма «неожиданно» представители России поняли, что «ЛНР» и «ДНР» живут по разным законам (в ОРЛО много законов списанных с украинских, в ОРДО большинство сделаны под РФ). Также проверяющие остались недовольны программой «минэкономразвития ЛНР», которая оказалась просто пустышкой, без обозначенных целей и т.д, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«В связи с чем, по слухам, у них даже возникли некие конфликты с постоянными «кураторами», которых все устраивает. Приезжие поговаривают про объединение «республик», но представляется маловероятным, что разговоры закончатся чем-то серьезным. Граница «ЛДНР», между тем, закрыта уже больше года, и пока ее открывать не собираются», — отмечает источник.

В тоже время отмечается, что «чиновники» «ЛНР» на фоне доносящихся до них тревожных слухов, и опасений за свое будущее, озаботились скорейшим обогащением, и аппетиты некоторых только возросли.

Ранее мы сообщали, что России придется увеличить расходы на содержание ОРДЛО.