Политика

«Это очень важно»: Путин поставил ряд условий украинскому правительству

Российская Федерация на фоне стягивания войск к украинской границе озвучила свои требования правительству Украины

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Российская Федерация на фоне стягивания войск к украинской границе озвучила свои требования правительству Украины. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» сообщил российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей, передает УРА-Информ.

«Это очень важно. Я не знаю полного списка, но первым стоит абсолютная безоговорочная подача воды в Крым, безо всяких условий. В этом, скорее всего, камень преткновения. Это будут передавать украинскому президенту, даже не американцы, хотя они, может, подкрепят этот ультимативный список, но передаст, допустим, французский президент или кто-то другой…», — отметил публицист.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен идти в полномасштабное наступление на Украину, у него сейчас совсем другая цель. 

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