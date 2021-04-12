Политика

Кремль готовит ответ Турции из-за Украины: что произошло

РФ не понравились действия Турции

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Российской Федерации не понравился тот факт, как тепло Турция приняла президента Украины Владимира Зеленского. Главная причина недовольства – Турция решила присоединиться к Крымской платформе.

Россия восстанавливает сейчас авиатрафик с Египтом и открывает туристические маршруты именно в эту страну, а с Турцией думают «ограничить» дальнейшее сотрудничество в этом вопросе. Решили ударить по туристическому кейсу, а это миллиарды доходов от россиян, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Кроме этого, будут покупать меньше турецких овощей и фруктов. Значит наш источник был прав, что Зеленский получил то, зачем ездил в Стамбул, что кардинально не понравилось Кремлю», — отмечает паблик.

При этом Украине не нужно думать, что она выиграла, ведь Турция может играть в свою игру.

«Эрдоган такой же хитрый лис, как Лукашенко, который использует все в своих целях, а мы в этой игре можем в очередной раз оказаться не игроком, а инструментом игры, как это было по кейсу вагнеровцев, которых задержали в Минске», — заявил источник.

Ранее мы сообщали, что на росТВ обсуждают применение ядерного оружия против Украины.

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