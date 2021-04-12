«Когда воспламенится огонь войны», РФ будет на стороне «русскоговорящих», — Песков

Россия беспокоится о судьбе русскоговорящего населения на территории восточной Украины

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На временно оккупированных территориях Донбасса не выполняются Минские договоренности Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

При этом, Песков обвинил украинских военных в повышении активности провокационных действий на временно оккупированных территориях. Также пресс-секретарь президента РФ заверил, что боевики дают лишь ответный огонь и никакими провокациями не занимаются.

«Случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации. Поскольку деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой войны», — заверил Песков

Россия, по словам Пескова, беспокоится о судьбе русскоговорящего населения на территории восточной Украины.

«Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — добавил он.

Ранее сообщалось. что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Российская Федерация не может ждать, пока на временно оккупированных украинских территориях проведут референдумы, в следствии которых местное население попросит о помощи РФ и присоединении.