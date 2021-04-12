Clubhouse мог стать жертвой утечки данных: что известно

В соцсети отрицают утечку

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Социальное приложение Clubhouse могло стать причиной утечки данных. Однако авторы программы не подтвердили ситуацию.

За последние недели произошла серия инцидентов, которые негативно отразились на крупнейших социальных сетях. Произошла утечка базы данных пользователей Facebook, LinkedIn и, возможно, Clubhouse. Изначально казалось, что аудиоцентрическая социальная сеть также стала жертвой утечки данных, но, по словам руководства компании, эта информация не подтверждается, пишет УРА-Информ.

CyberNews была первой, кто написал об этом случае, сославшись на хакерский форум, на котором была предоставлена ​​база данных SQL с более чем 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse. База данных должна была содержать идентификаторы, имена пользователей и данные из учетных записей Twitter и Instagram.

Clubhouse заявил, что не был взломан и его системы безопасности не стали жертвой опасной утечки данных. Однако компания признала, что ее API, возможно, использовался для сбора личных данных. Clubhouse также не предоставил документации, показывающей, как именно работает эта процедура.

В настоящее время неизвестно, действительно ли Clubhouse стал жертвой утечки или создатели создали своего рода дымовую завесу, чтобы не пострадать от последствий.

Ранее мы сообщали, как проверить, не произошла ли утечка данных из Facebook.