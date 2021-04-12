Политика

На росТВ обсуждают применение ядерного оружия против Украины: что там происходит

Иван Яковина о возможных планах Кремля

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Украина снова стала главной темой для разговоров на российском телевидении. Такое заявление сделал журналист-международник Иван Яковина.

Журналист отметил, что украинская тема вернулась после того, как ее выстеснил Навальный и его возвращение. Теперь же все российские ток-шоу сейчас переполнены разговорами об украинском народе, армии, чиновниках и даже журналистах, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Иван Яковина заявил, что на российском телевидении идет идеологическая подготовка местного населения к войне с Украиной… Пропаганда заявляет, что Украина скоро собирается освободить Донецк и Луганск, а дальше последует Крым и Россия просто не может этого позволить. При этом на ТВ говорят, что нет никаких проблем начать войну против Украины, но Киеву может прийти на помощь США и НАТО.

«И вот тут начинается обсуждение всяких экзотических вариантов, типа применения даже ядерного оружия… Конечно, можно сказать, что они с ума сошли, но реальность намного печальнее. Все эти старички в эфире у Соловьева говорят о том, о чем Путин пока только думает. У них на языке то, что у него на уме. Такие варианты в Кремле рассматривают, думают над ними», — заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что  Путин просто не знает, чего дальше ожидать от Зеленского.

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