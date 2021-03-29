Политика

Надо «присоединять» весь юго-восток Украины: в РФ сделали громкое заявление

«Недоговороспособность» украинской власти может привести к официальному признанию Российской Федерацией ОРДЛО

Время чтения: 34 Секунд

В РФ уже заявили о грядущем присоединении к России всего юго-востока Украины. Такое заявление сделал член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передает УРА-Информ.

Земли Украины на юго-востока страны, как он утверждает, в будущем с большой долей вероятности войдут в состав Российской Федерации вместе с „ЛДНР“».

«Если Донбасс войдет в Россию, то и весь юго-восток, где возможно разместить американские, британские и прочие иностранные базы, может так же внезапно стать ее частью спустя определенное время. У нас не будет выхода», — отмечает Безпалько.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ и первый глава украинского государства Леонид Кравчук рассказал, от чего скончались четверо бойцов ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Это просто агония»: Сенченко отреагировал на заявление крымской «власти» о судебных тяжбах из-за воды

Сенченко уверен, что перекрытие Северо-Крымского канала было полностью правильным шагом

Возвращение «тишины» на Донбассе: в ТКГ украинская сторона потребует выполнения мирных соглашений

Указывается, что очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций состоятся 30 и 31 марта

Никакой активности: сайт КСУ не работает после указа Зеленского

29 марта, страница онлайн-портала КСУ по-прежнему не загружается

«Там воюет не «ополчение», — Гиркин о Донбассе

В зоне ООС воюет не «ополчение», а действительно регулярные войска

Путин не планирует общаться с Зеленским, — Песков

В Кремле не исключили беседу лидеров государств при необходимости

И Гитлер, и Путин все одинаково делают — Гордон

Журналист о действиях лидера Кремля

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap