«Недоговороспособность» украинской власти может привести к официальному признанию Российской Федерацией ОРДЛО

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В РФ уже заявили о грядущем присоединении к России всего юго-востока Украины. Такое заявление сделал член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передает УРА-Информ.

Земли Украины на юго-востока страны, как он утверждает, в будущем с большой долей вероятности войдут в состав Российской Федерации вместе с „ЛДНР“».

«Если Донбасс войдет в Россию, то и весь юго-восток, где возможно разместить американские, британские и прочие иностранные базы, может так же внезапно стать ее частью спустя определенное время. У нас не будет выхода», — отмечает Безпалько.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ и первый глава украинского государства Леонид Кравчук рассказал, от чего скончались четверо бойцов ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса.