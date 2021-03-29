Политика

Путин не планирует общаться с Зеленским, — Песков

В Кремле не исключили беседу лидеров государств при необходимости

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, в Кремле не исключили беседу лидеров государств при необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», — заявил Песков.

При этом, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович отметил, что разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным все же планируется.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении конфликта на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса, и ищет слабое место, чтоб решить вооруженный конфликт привычным ему способом ультиматумов. 

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