Пандемия COVID-19: наблюдается резкий спад количества новых зараженных

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 1 652 409 человек

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На территории Украины за прошедшие сутки коронавирусом нового поколения заразились еще 8346 граждан. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Скончались в результате недуга 178 человек, 2875 пациентов выздоровели. В медицинские учреждения были доставлены 3129 человек.

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 1 652 409 человек. Выздоровели от вируса нового поколения 1 303 500 человек, а скончались 32 132 пациента.

Самое большое число зараженных зафиксировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Ранее сообщалось, что Украина еще не находится на пике заболеваемости от коронавирусной инфекции.