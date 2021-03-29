Общество

Пандемия COVID-19: наблюдается резкий спад количества новых зараженных

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 1 652 409 человек

Время чтения: 30 Секунд

На территории Украины за прошедшие сутки коронавирусом нового поколения заразились еще 8346 граждан. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Скончались в результате недуга 178 человек, 2875 пациентов выздоровели. В медицинские учреждения были доставлены 3129 человек.

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 1 652 409 человек. Выздоровели от вируса нового поколения 1 303 500 человек, а скончались 32 132 пациента.

Самое большое число зараженных зафиксировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Ранее сообщалось, что Украина еще не находится на пике заболеваемости от коронавирусной инфекции.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Коронавирус продолжает мутировать: во Франции обнаружили новый штамм

В департаментах региона штамм достиг 8,8% в Верхнем Рейне и 4,4% в Нижнем Рейне от проведенных ПЦР-тестирований

Мы сидим на пороховой бочке — немецкий эксперт

В Германии ситуация также не улучшается

Украину ждет большой всплеск смертности: что произойдет

Текущие показатели еще не максимальные

«Власти» ОРДО официально назвали новую стоимость проезда в транспорте: сколько придется платить

Проезд подорожает на четыре рубля

Во Львове критическая ситуация: могут остановить работу общественного транспорта

Андрей Садовой о ситуации в городе

«ДНР» получила «международное признание»: правда весьма смешное

«Республика» теперь официально в КВН

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap