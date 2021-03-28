Происшествия

Смерть бойцов ВСУ: Кравчук опроверг версию боевиков «ДНР»

Военнослужащие погибли не из-за подрыва на минном поле

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Глава украинской делегации в ТКГ и первый глава украинского государства Леонид Кравчук рассказал, от чего скончались четверо бойцов ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ.

Военнослужащие, как отметил Кравчук, погибли не из-за подрыва на минном поле, как ранее утверждали члены незаконных вооруженных формирований.

«Эти люди были убиты снайпером, который был поставлен на водонапорной башне. Это запрещено, поскольку это критический объект, который поставляет воду. НВФ взобрались именно на ту башню и именно оттуда расстреляли наших военных», — подчеркнул глава ТКГ.

Работа снайперов, как отметил политик, была поддержана минометным огнем.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в очередной раз нарушили режим тишины. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, а четверо бойцов погибли. 

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