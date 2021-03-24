Политика

В Кремле рассказали о самочувствие Путина после вакцинации

До сих пор неизвестным остается то, каким именно препаратом вакцинировался Путин

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Действующий глава Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 23 марта, вакцинировался от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента Российской Федерации подчеркнул, что российский лидер чувствует себя хорошо.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — отметил Песков.

Однако, до сих пор неизвестным остается то, каким именно препаратом вакцинировался глава Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин не планирует публично показывать процесс своей вакцинации от коронавирусной пневмонии нового поколения. Это он аргументировал тем, что ему не нравится делать прививку на камеру. 

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