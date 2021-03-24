Общество

В Италии будут использовать «Спутник V»: что известно

Все зависит от эффективности российской вакцины

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Глава министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что у властей нет никаких предубеждений против вакцины Спутник V, разработанной в России. Он также отметил, что она будет одобрена к применению, если будет подтверждена ее эффективность.

«Нам нужны все вакцины, если они эффективны и безопасны, и об этом должны заявить регулирующие органы ЕС и Италии», — сказал Сперанца в интервью итальянскому телеканалу RAI, пишет УРА-Информ.

— Значит, у нас не должно быть предрассудков, потому что в этом нет смысла. Если Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что вакцина безопасна, то для меня она может быть американской, европейской или российской, — отметил глава Минздрава.

Он также выразил уверенность в том, что «необходимо оказывать максимальное давление на фармацевтические компании, чтобы они выполняли свои обязательства» в отношении поставок вакцин.

— Контракты, которые мы подписали, ясны: мы получим четыре миллиона доз к концу марта, а затем будет значительное ускорение, и будет 50 миллионов доз во втором квартале и 80 миллионов в третьем квартале, — подчеркнул министр Сперанца.

Ранее мы сообщали о первой смерти в Украине после вакцинации.

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