Общество Политика

Ускорение русификации: бюджетников в ОРДЛО заставляют подавать документы на паспорта РФ

Получение российских паспортов жителями ОРДЛО якобы запланировано на середину апреля

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В оккупированной пророссийскими боевиками украинской Горловке сотрудников местных бюджетных учреждений в принудительном порядке заставляют сдавать документы на получение гражданства Российской Федерации. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Получение российских паспортов жителями ОРДЛО якобы запланировано на середину апреля или же начало мая. При этом, жители неподконтрольной Горловки отмечают, что пока что они не получали паспорта России в принудительном порядке.

«Это реальное ускорение процесса. Возможно для уменьшения разницы между озвученными пушилиным цифрами и теми цифрами которые назвала российская миграционка. Там реально тысяч 100−150 паспортов продали каким то левым бармалеям. Но может и что-то другое», — пишет жительница Горловки.

Ранее сообщалось, что уже 600 тысяч жителей ОРДО получили паспорта Российской Федерации. Местные жители рассказали, зачем они пошли на такой шаг.

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