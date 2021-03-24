Ускорение русификации: бюджетников в ОРДЛО заставляют подавать документы на паспорта РФ

Получение российских паспортов жителями ОРДЛО якобы запланировано на середину апреля
В оккупированной пророссийскими боевиками украинской Горловке сотрудников местных бюджетных учреждений в принудительном порядке заставляют сдавать документы на получение гражданства Российской Федерации. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.
Получение российских паспортов жителями ОРДЛО якобы запланировано на середину апреля или же начало мая. При этом, жители неподконтрольной Горловки отмечают, что пока что они не получали паспорта России в принудительном порядке.
«Это реальное ускорение процесса. Возможно для уменьшения разницы между озвученными пушилиным цифрами и теми цифрами которые назвала российская миграционка. Там реально тысяч 100−150 паспортов продали каким то левым бармалеям. Но может и что-то другое», — пишет жительница Горловки.
Ранее сообщалось, что уже 600 тысяч жителей ОРДО получили паспорта Российской Федерации. Местные жители рассказали, зачем они пошли на такой шаг.