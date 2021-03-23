Политика

Песков рассказал почему Путин не пройдет вакцинацию публично: причина смешная

Ему не нравится делать прививку на камеру

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Глава Кремля Владимир Путин не планирует публично показывать процесс своей вакцинации от коронавирусной пневмонии нового поколения. Это он аргументировал тем, что ему не нравится делать прививку на камеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в скором времени дал обещание вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа.

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