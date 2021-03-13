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«Кругом враги»: Путин готов ввести войска на Донбасс и применить авиацию

Вполне взможен официальный ввод российских войск на территорию ОРДЛО

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Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак не исключает открытый ввод российских войск на временно оккупированные территории Донбасса. Это может произойти под видом миротворцев ООН. Также российские войска могут применить против украинской армии свою военную авиацию. Об этом он заявил в эфире телеканала OBOZREVATEL, передает УРА-Информ.

Российская Федерация, которая сейчас находится под серьезными санкции, которые усиливаются, почти открыто заявляет на высоком уровне, что готова прервать все связи с Европой и западным миром.

«Я несколько дней смотрел программы российского телевидения — они готовят свое население к быстрому усугублению финансовых, продовольственных проблем в стране именно потому, что «кругом враги, и они нас всячески преследуют», — рассказывает Грымчак.

Он считает, что на сегодняшний день Россия готова значительно повысить ставки.

«Как только они поймут, что все их планы вдавливания этих „республик“ в тело Украины не будут реализованы на их условиях, они пойдут по пути обострения», — отмечает Грымчак.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поговорил в телефонном режиме с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. 

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