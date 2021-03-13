Это проблема не только Украины: агрессия РФ на Донбассе опасна для НАТО

Чиновники обсудили вопрос дальнейшего развития военного сотрудничества между НАТО и Украиной

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поговорил в телефонном режиме с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что генерал-полковник Руслан Хомчак предоставил информацию о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса главному маршалу авиации сэру Стюарту Пичу.

«Вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, но для безопасности и стабильности всех стран Альянса», — отметил Хомчак.

Также чиновники обсудили вопрос дальнейшего развития военного сотрудничества между НАТО и Украиной.

«Хочу отметить как друг Украины прогресс, который достигли ваши Вооруженные Силы. Мы будем продолжать находить дальнейшие пути оказания необходимой помощи украинской армии, — подчеркнул Пич.

Хомчак поблагодарил представителя НАТО за оказанную помощь и поддержку украинскому государству.

«Кроме этого, собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта текущего года в Брюсселе», — отмечается в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что за прошедший 2020 год группами транспортировки и поиска тел погибших воинов проекта «Эвакуация 200» на Донбассе из района активных боевых действий было вывезено 223 тела погибших военных ВСУ или их фрагментов.