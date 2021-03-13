«Навар на спирте»: Украина получила в 25 раз больше за приватизацию завода «Укрспирта»

Завод «Укрспирта» Мишковицкое МПД был продан за 181 миллион гривен

Время чтения: 34 Секунд

Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе завод «Укрспирта» Мишковицкое МПД за 181 миллион гривен. Сообщается, что это в 25 раз дороже, чем запрашиваемая изначально стоимость предприятия. Стартовая цена была 7 291 753 грн. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Фонда.

«За право собственности на актив на открытых торгах соревновались восемь участников, увеличили цену в 25 раз — со стартовых 7291753 грн до 181 000 000 грн. Активы Мишковицкое МПД ГП «Укрспирт» сосредоточены в двух локациях на Тернопольщине: селе Мишковичи Тернопольского района и поселке городского типа Дружба Теребовлянского района», — сообщил ФГИ.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение Соединенными Штатами Америки санкций против известного олигарха Игоря Коломойского.