В РФ подсчитали, сколько Путин тратит на Донбасс: уходят миллиарды

Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов

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На удержание временно оккупированных территорий украинского Донбасса президент Российской Федерации Владимир Путин тратит 1,5-2 миллиарда долларов в год. Об этом сообщил «Радио Донбасс Реалии» бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России Сергей Алексашенко, передает УРА-Информ.

«Финансовые расходы России на удержание оккупированного Донбасса весьма малы – это копейки. Официальной статистики по данному поводу нет, но по моей оценке такие траты составляют 1,5-2 миллиарда долларов в год», — отметил Алексашенко.

Также он добавил, что 1,5-2 миллиарда – это то, во что России обходится продолжение оккупации украинского Донбасса, а также поддержание жизнеспособности этого региона

«Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов. Вот и считайте: 1,6-1,7 миллиарда – это копейки от всего российского ВВП. Российский федеральный бюджет по расходам составляет чуть меньше 300 миллиардов долларов. Даже от российского федерального бюджета это (траты на оккупированный Донбасс) – полпроцента. То есть, говорить, что Путину, российскому бюджету так тяжело содержать все это хозяйство на Донбассе – эту тему вообще нужно закрыть», – считает Алексашенко.

Ранее сообщалось, что правительство Украины сегодня утвердило проект, который был предложен президентом страны Владимиром Зеленским. Данным документом поставлена цель определить критические границы и целевые ориентиры государства на ближайшие пять лет.