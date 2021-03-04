Политика

Выход НВФ из перемирия: Прилепин рассказал, кто дал команду отрывать огонь по ВСУ

Международные наблюдатели на Донбассе якобы не реагируют на обострение ситуации в зоне ООС

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В так называемом «управлении народной милиции ДНР» сообщили, что «власти республики» разрешили подразделениям незаконных вооруженных формирований открывать огонь на поражение по позициям украинской армии. Воевавший в составе подразделений так называемой «ДНР» российский писатель Захар Прилепин, заявил, что такой приказ был получен напрямую из Кремля. Об этом пишет УРА-Информ.

Он отметил, что в Кремле обратили внимание на то, что периодически на Донбассе возникают сложные и неоднозначные моменты. Следствием этого и были обострения и серьезные потери в украинской армии.

«Приказ о подавлении огневых точек ВСУ — скажем так, — передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. И проследят за его исполнением тоже мрачные люди с Севера», — добавил Прилепин.

Ранее сообщалось, что главари террористической организации «ДНР», которая орудует на временно оккупированных территориях Донбасса позволили своим подчиненным открывать «предупредительный» огонь по позициям Вооруженных сил Украины. 

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