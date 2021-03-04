В Кремле обвинили Украину в обострении на Донбассе

Обстрелы на Донбассе происходят все чаще

Время чтения: 40 Секунд

Российская Федерация серьезно обеспокоена обострением боевых действий на временно оккупированных территориях украинского Донбасса. В Кремле надеяться, что Украина сможет предотвратить эскалацию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности», — отметил Песков.

Также он добавил, что партнеры по «нормандской четверке» обратят внимание на то, что на Донбассе растет напряженность военного конфликта.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие будут отвечать боевикам незаконных вооруженных формирований на территориях временно оккупированного Донбасса.