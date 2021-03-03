«ДНР» вышли из перемирия: боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ

Сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов

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Главари террористической организации «ДНР», которая орудует на временно оккупированных территориях Донбасса позволили своим подчиненным открывать «предупредительный» огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «ОстроВ».

Такое сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов.

Традиционно, незаконные вооруженные формирования обвиняют украинскую стороны в нарушении режима прекращения огня.

При этом, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уже готовит заявление Украины по сложившейся ситуации.

Также спикер переговорной делегации Киева Алексей Арестович отметил, что такие заявления террористов могут быть связаны с желанием надавить на Украину.

«Если они действительно отдали такое распоряжение, то это говорит о том, что они вышли из соглашения о прекращении огня. А раз они вышли из соглашения о прекращении огня, то мало им не покажется, потому что это сорванное соглашение на уровне нормандского формата. Это не против Украины выступит, а против Франции и Германии, ОБСЕ. Поэтому всерьез мы это не рассматриваем. Сегодня поставим вопрос на заседании ТКГ и посмотрим по результатам, что будет. Кравчук готовит заявление», — подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта на территориях ОРДЛО можно объяснить реакцией РФ на активизацию позиции Украины в отстаивании своих интересов.