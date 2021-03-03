Общество

«ДНР» вышли из перемирия: боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ

Сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов

Время чтения: 55 Секунд

Главари террористической организации «ДНР», которая орудует на временно оккупированных территориях Донбасса позволили своим подчиненным открывать «предупредительный» огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «ОстроВ».

Такое сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов.

Традиционно, незаконные вооруженные формирования обвиняют украинскую стороны в нарушении режима прекращения огня.

При этом, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уже готовит заявление Украины по сложившейся ситуации.

Также спикер переговорной делегации Киева Алексей Арестович отметил, что такие заявления террористов могут быть связаны с желанием надавить на Украину.

«Если они действительно отдали такое распоряжение, то это говорит о том, что они вышли из соглашения о прекращении огня. А раз они вышли из соглашения о прекращении огня, то мало им не покажется, потому что это сорванное соглашение на уровне нормандского формата. Это не против Украины выступит, а против Франции и Германии, ОБСЕ. Поэтому всерьез мы это не рассматриваем. Сегодня поставим вопрос на заседании ТКГ и посмотрим по результатам, что будет. Кравчук готовит заявление», — подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта на территориях ОРДЛО можно объяснить реакцией РФ на активизацию позиции Украины в отстаивании своих интересов. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Эпидзонирование возвращается в Украину: три области попали в «красную» зону, девять — в «оранжевую»

Состоянию на 2 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в шести областях

Техас снимает ограничения: жители штата смогут ходить без масок

Смелые действия губернатора штата

«Абсурдное решение»: в Кремле отреагировали на санкции США из-за Навального

Ответ РФ на санкции со стороны США будет таким, который будет лучше всего соответствовать интересам россиян

Эта власть, как видим, уже обычные бандиты, попутала берега — жители ОРДО

Местные жители называют «власти» бандитами

Катастрофа АН-26 под Харьковом в ГБР назвали сроки окончания расследования

Авиакатастрофа с самолетом ВСУ АН-26 произошла в 20:45 25 сентября

Похоже, идет подготовка к крупной наступательной операции украинской армии — военкор

Все больше экспертов из ОРДЛО заявляют о том, что ВСУ готовятся к наступлению

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap