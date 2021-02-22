Политика

Квартал 95 еще в 2014 предсказывал, что Марченко пойдет в политику (ВИДЕО)

Ролик был показан в рамках программы «Киев вечерний»

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После санкции введенных СНБО и Владимиром Зеленский Оксана Марченко, жена пророссийского политика Виктора Медведчука, заявила, что идет в политику. В интернете опытные пользователи вспомнили один из выпусков программы «Киев вечерний».

Еще в 2014 году «Квартал 95» показал пародию о том, что Марченко идет в политику. Роль Марченко сыграла Елена Кравец. «Марченко» выступила со словами: «Люди, я плачу. Я плачу за всю нашу Украину. Мой левый глаз плачет за восточную Украину, а правое за западную. Из носа течет за Крым. Я не могу смотреть, как нашу Украину пытаются раздеребанить без нас. Я плачу», — сказал Кравец, пишет УРА-Информ.

«Режиссер» спросил и «почему плачешь»? «Марченко» ответила» – «потому, что без нас».

Напомним, что Марченко после наложения санкций со стороны СНБО и Владимира Зеленского заявила, что идет в политику. На эти слова уже ответила журналистка Янина Соколова, которая заявила, что жене Медведчука необходимо обратиться к куму Владимиру Путину с требованием вывести войска из Украины.

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