Политика

Против Медведчука тоже могут ввести санкции — эксперт

Если найдут компромат на кума Путина

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Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против народного депутата из ОПЗЖ Тараса Козака. В тоже время не исключено, что в ближайшее время санкции могут ввести и против еще одного представителя пророссийской партии, кума Владимира Путина, Виктора Медведчука.

Своим мнением по этому поводу поделился политолог Владимир Фесенко. Он предполагает, что санкции против Медведчука могут ввести в случае если украинские спецслужбы найдут данные, например, сделки политика с ОРДЛО или другой «компромат», пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

Он также отметил, что такой компромат уже нашли против Козака, поэтому и были введены такие санкции.

«Если найдут что-то против Медведчука, то я не исключаю, что санкции могут появиться и против Медведчука. Но если только будут какие-то данные, факты, например, что к сделкам с ОРДЛО причастен и Медведчук», — сказал политолог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака. Из-за санкции прекратили свое вещание пророссийские каналы Zik, 112 Украина и NewsOne.

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