США назвали Северный поток-2 плохим проектом: могут ввести новые санкции

Американцы уже задумались о новых санкциях

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США будут отслеживать деятельность, направленную на завершение строительства газопровода Nord Stream 2, и, если она возобновится, примут решение о санкциях, — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

На пресс-конференции Прайс назвал Северный поток-2 «плохим проектом». «Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от агрессивного поведения, в том числе со стороны России, как это имеет место здесь», — сказал он, пишет УРА-Информ.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщала, что США готовы говорить об отмене санкций в отношении почти завершенного Балтийского газопровода между Россией и Германией. В свою очередь, по данным издания, американцы ожидают от немецкой стороны предложения, учитывающего их опасения.

Ранее мы сообщали, что трубоукладчик Российской Федерации «Академик Черский» вернулся к месту строительства российского газопровода Северный поток-2. Россия намерена всеми силами достроит газопровод, который сможет поставлять газ в обход Украины в Европу.